Verona in campo questa mattina allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, come riporta il sito ufficiale. I gialloblù, nonostante la neve caduta nelle ultime ore, sono riusciti a svolgere regolarmente la seduta di allenamento grazie al lavoro preventivo di Parc Hotels con Giorgio Marcolongo e il suo staff. La squadra ha effettuato un lavoro di forza in palestra prima di passare ad esercizi di trasformazione sul campo. La seduta si è poi conclusa con una partitella finale. Tornano in gruppo Marcel Buchel e Thomas Heurtaux. Mattia Valoti, in seguito ad un fastidio muscolare, è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato un trauma distrattivo al polpaccio sinistro. Il calciatore pertanto non prenderà parte al ritiro di Formia.



Al termine della seduta mister Fabio Pecchia ha diramato l'elenco dei 24 convocati in vista del ritiro di Formia, località che la squadra raggiungerà in serata:



1. Nicolas

4. Laner

7. Verde

8. Fossati

9. Kean

12. Caracciolo

14. Zuculini

16. Aarons

17. Silvestri

21. Lee

22. Bianchetti

23. Calvano

25. Boldor

26. Vukovic

28. Ferrari

30. Matos

37. Bearzotti

40. Coppola

69. Souprayen

70. Petkovic

75. Heurtaux

77. Buchel

93. Fares

97. Felicioli