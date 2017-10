Dopo le nove partite del weekend, si conclude questa sera l'undicesima giornata di Serie A. Nel Monday Night delle 20.45, scendono in campo Verona e Inter. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte e vanno a caccia di punti preziosi per la lotta salvezza, mentre per i nerazzurri una vittoria vorrebbe dire entrare nella storia, con 29 punti dopo 11 giornate, superare Lazio e Juventus e tornare a un punto di distanza dal Napoli capolista.



I NUMERI - Il Verona non batte l'Inter in campionato dall'1-0 del febbraio 1992 (rete di Ezio Rossi): da allora, in 14 confronti ci sono state 11 vittorie nerazzurre e tre pareggi. Era dalla stagione 1997/98 che l'Inter non raccoglieva 26 punti dopo 10 giornate di Serie A. Giampaolo Pazzini, ex della partita, ha segnato tre gol in 16 precedenti di Serie A contro i nerazzurri, ma solo uno nelle 14 sfide più recenti (nessuno nelle ultime sette). Mauro Icardi ha segnato 11 reti in questo avvio di campionato, ma solo una nelle ultime quattro trasferte. Per l'argentino quattro gol negli ultimi quattro match di Serie A contro il Verona, due nelle ultime due al Bentegodi.