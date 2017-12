La sfida tra Verona e Juventus mette di fronte due allenatori agli antipodi. Non soltanto per quanto visto finora in carriera, ma anche dal punto di vista... economico! Fabio Pecchia e Massimiliano Allegri, infatti, sono rispettivamente l'allenatore meno e più pagato della Serie A, esclusi i subentranti in corsa sulle panchine che hanno già cambiato padrone. Il tecnico bianconero guadagna infatti 7 milioni di euro all'anno, mentre l'avversario di giornata si ferma a 250.000 euro a stagione.