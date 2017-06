Fabrizio Cammarata, ex attaccante del Verona, parla di Moises Kean, attaccante classe 2000 di proprietà della Juventus. al Corriere di Verona: "Sarebbe una scelta giusta per il Verona. Ha già respirato l’aria della Prima Squadra alla Juve. Ha debuttato, ha segnato. Conosco bene le sue caratteristiche: ha tutto per arrivare in alto".