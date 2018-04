Genoa-Verona 3-1

Nicolas 6: subito impegnato da Medeiros e Lapadula, rimane inchiodato sulla seconda conclusione del portoghese non accennando neppure il tuffo. Incolpevole sul raddoppio, nega a Laxalt la gioia del gol.

Bearzotti 5: Laxalt con lui fa quello che vuole, scappandoli sempre ogni volta che lo punta. Timido ed acerbo.

(dal 79' Lee SV)

Caracciolo 5: gioca quasi l'intera partita con un turbante a seguito di un colpo ricevuto durante un'escursione offensiva. Ma il mal di testa gli viene quando prova a contrastare i guizzi di Lapadula e Medeiros.

Vukovic 5,5: sulle palle alte non ha rivali disinnescando tutti i tentativi rossoblù di servire Lapadula. Tutt'altra faccenda quando la sfera corre a pelo d'erba.

Souprayen 5: Lazovic, suo diretto avversario, non è in gran serata eppure lui riesce a soffrirlo ugualmente.

(dal 57' Verde 5,5: la mossa di Pecchia per provare a riaprire la gara si rivela giusta solo parzialmente. L'ex Roma dà verve ed imprevedibilità all'attacco scaligero ma i rivali gli prendono presto le misure)

Romulo 7: corre a perdifiato avanti e indietro per il campo, provando a fare ciò che i compagni non possono o non riescono ma spesso predica nel deserto. Glaciale quando deve trasformare il rigore.

Danzi 6: seconda presenza consecutiva da titolare per il giovane regista veneto che pur dovendo dettare i tempi ad una squadra con tanti limiti mostra numeri interessanti. Da seguire.

Valoti 5,5: benino quando prova ad incunearsi tra le linee rossoblù, meno quando deve rinculare in copertura.

Matos 4,5: nel look ricorda il laziale Luis Alberto, ma solo in quello. In avvio manca l'appuntamento con il gol non cogliendo l'invitante passaggio di Fares, nella ripresa manda sull'esterno da ottima posizione.

(dal 63' Petkovic 5: dentro per dar peso e sostanza all'attacco gialloblù, viene ignorato dai compagni che praticamente non lo servono mai).

Cerci 6,5: inizia da falso nove non lasciando traccia di sé, poi si sposta sulla destra e accende la luce, diventando il pericolo numero 1 per la retroguardia genoana. Chissà come sarebbe andata se fosse sceso in campo anche nel primo tempo...

Fares 6: qualche buona ripartenza e un bel assist per Matos sul quale il brasiliano arriva in ritardo. Gioca a tutta fascia, iniziando da ala e finendo da terzino. Compensa qualche lacuna con una prova di grande generosità.

All. F. Pecchia 5,5: il suo Verona entra in campo solo al 46', dopo aver regalato il primo tempo all'avversario. Troppo poco per portare a casa un punticino che avrebbe permesso di non spegnere quella fiammella di speranza che si fa sempre più fioca.