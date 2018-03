Nicolas 6: Nulla può sulle tre reti nerazzurre ma si distingue per uscite attente. A tu per tu con Eder lo stende e guadagna il rosso.



Ferrari 4: Porta palla in modo goffo e la perde quando subisce il doppio pressing di Rafinha e Perisic, che si invola verso la porta e serve a Icardi la palla del 3-0. (Dal 57’ Bianchetti 5: scuola Inter, prova un pizzico di emozione. Eder scappa via dal suo lato).



Vukovic 4: A vederlo in occasione del vantaggio nerazzurro sembra voler mettere Icardi in fuorigioco su rimessa laterale: imbarazzante.



Caracciolo 5: Sicuramente meglio del collega di reparto, ma neanche lui eccelle per grinta e tempismo.



Souprayen 5: Timido, spinge poco ma lascia a desiderare anche in copertura.



Romulo 6: Trova contro un Perisic in giornata e in squadra, sul suo lato, un Ferrari completamente nel pallone. Salva il salvabile. Espulso il portiere e con i cambi esauriti, trova anche il tempo di indossare i guanti e respingere un tiro pericoloso di Borja Valero).



Calvano 5: Spesso preso dentro dagli inserimenti a turno di Gagliardini e Brozovic. Prova una bella conclusione dalla distanza.



Buchel 5: Come il compagno di reparto.



Aarons 5: Agisce da fluidificante sulla corsia di sinistra ma Candreva e Cancelo gli scappano da tutte le parti. (Dal 65’ Verde



Fares 5: Finto attaccante accanto a Petkovic, rientra subito a sostegno del centrocampo, ma senza troppa utilità. Frustrato, si rende protagonista di un brutto fallo su Rafinha.



Petkovic 4: Ha tutto per fare a sportellate con Skriniar e Miranda, o almeno per provarci, ma intimidito resta sempre a distanza. (Dal 79’ Cerci: s.v.)



Pecchia 4: Presenta una squadra senza né capo né coda.