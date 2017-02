Giampaolo Pazzini, attaccante e capitano del Verona secondo in classifica in Serie B, parla del momento della squadra gialloblù in campionato: "Cosa sta succedendo all’Hellas Verona? Siamo un po’ in difficoltà, specie fuori casa. Alla prima difficoltà non reagiamo da squadra e questo va avanti da un po’. È una questione mentale visto che al Bentegodi va decisamente meglio. Così non va bene. Adesso che ci hanno superato in classifica, dobbiamo tornare ad essere quelli di prima. C’è modo e modo di perdere, ma non senza cattiveria. Troppi complimenti forse ci hanno fatto male. Decisive contro la SPAL e Frosinone? Sono fondamentali per noi, per riprendere fiducia ed entusiasmo. Sono convinto che faremo due ottime partite. Pecchia? In campo andiamo noi e dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità. Tutte le partite sono complicate. Se l’Hellas è Pazzini dipendenti? Non lo so ma i risultati dicono questo. Spero di dare ancora una mano a questa squadra e di fare tanti gol con questa maglia. Quella contro l’Avellino è stata una partita non buona, dove non c’è stata reazione da parte nostra. Così non va bene. Spal e Frosinone? Sono entrambi partite importanti, pensiamo a quella di lunedì intanto visto che giochiamo davanti ai nostri tifos. Visto l’andamento, la squadra è giù di morale. Il raggiungimento del mio record a 19 gol? Se non ci arrivo è un problema visto che sono a 17".