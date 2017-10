Il tecnico del Verona Fabio Pecchia arriva in sala stampa dispiaciuto per la ripresa dei suoi: «Grande dispiacere perché nel primo tempo mi è piaciuta la personalità e la voglia di aggredire la gara del Verona di fronte a una squadra forte che fa soffrire e aggredire tutti. Si può prendere anche il gol ma si deve continuare su questa strada interpretando le gare in questo modo. L’impatto Kean lo regge molto bene e la sua forza ha fatto nascere molte occasioni quindi sono contento della sua prestazione, sarebbe stato più problematico se non avesse mai tirato in porta. Penso che dopo l’1-0 dovevamo subire meglio psicologicamente, adesso bisogna lavorare sull’autostima e sulla fiducia dei ragazzi e divenire più consapevoli. L’impatto con la serie A di Bessa mi è piaciuto, deve solo riprendere le condizioni».