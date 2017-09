Fabio Pecchia, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino: "Durante la settimana abbiamo lavorato con il piglio giusto, ho visto bene i miei giocatori anche sotto l'aspetto psicologico. Il Torino ha giocatori importanti e di qualità, ma noi dovremo pensare ad attaccare e a fare gol nelle occasioni che ci capiteranno, affrontando la gara con la voglia e la determinazione di fare la nostra prestazione. Fortunatamente ho tutti a disposizione e nelle migliori condizioni per poter partire dall'inizio. Contro la Lazio mi è piaciuto molto Lee per come è entrato, Verde ha recuperato dall'infortunio, Cerci ha lavorato alla grande e Pazzini sta bene, come tutti. Ho alcuni dubbi, ma a prescindere da chi scenderà in campo voglio vedere un Verona col piglio giusto e con entusiasmo e con la voglia di dimostrare il proprio valore. Souprayen? La sostituzione di domenica non significa nulla, lui è un uomo e un professionista straordinario. Dobbiamo continuare a lavorare e insistere giorno dopo giorno, i conti si fanno alla fine. Io ho massima fiducia nel gruppo, che vedo in costante crescita. Dobbiamo ripagare i tifosi con le prestazioni, ma queste devono essere accompagnate dai risultati, stiamo lavorando con il massimo impegno per questo".