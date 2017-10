Fabio Pecchia, tecnico del Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Nell'emergenza dobbiamo stringerci ancora di più per continuare a crescere con personalità. L'Atalanta? Non ha bisogno di presentazioni, sta continuando il percorso iniziato lo scorso anno e non è più una sorpresa. A Bergamo servirà una prestazione di ritmo e personalità, dovremo andare oltre le nostre energie raschiando il fondo del barile. Il derby? Ho visto cose positive, come l'approccio alla gara e la voglia di recuperare anche in inferiorità numerica".