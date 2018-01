Fabio Pecchia, allenatore del Verona, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro il Crotone: "Sconfitta difficile da accettare, nessuno si aspettava una gara del genere. Questo è un brutto ko contro una diretta avversaria, la prestazione non è stata all'altezza, almeno per il secondo tempo. Nel primo tempo la squadra ha reagito dopo il gran gol arrivato dopo due minuti, nel secondo tempo invece è stata una gara troppo brutta per essere vera. La contestazione dei tifosi? Fa parte del calcio, dispiace per la mancata reazione della squadra, ci prendiamo le nostre responsabilità, è una gara che pesa per la classifica, dobbiamo avere la forza di rialzarci perché il cammino è complicato, ma non impossibile".



"Dimissioni? Sono un professionista. Continuo a lavorare, poi la società decide perché il nostro lavoro è legato ai risultati che ora non sono brillantissimi, ma io continuo a lavorare e non penso assolutamente alle dimissioni. Io vedo una squadra che reagisce, combatte, è una situazione che avanti da dieci mesi quella dei tifosi, io vedo che la squadra risponde, anche oggi in una bruttissima partita, non ci sono le condizioni per portar parlare di una squadra che non è dalla mia parte".