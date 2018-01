Fabio Pecchia, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli di Sarri: "Noi affrontiamo ogni partita con la voglia di provare a fare punti, scenderemo in campo consapevoli di dover mettere tutti qualcosa in più, anche sotto l’aspetto della grinta, della determinazione e della cattiveria agonistica. La loro è una squadra forte che propone calcio, i giocatori si conoscono da tempo e il lavoro del loro allenatore è sotto gli occhi di tutti. Li affrontiamo in un ambiente caldo, ma dovremo avere tutti la stessa voglia di dimostrare il nostro valore. Al termine della partita contro la Juventus i giocatori sono usciti dal campo con maggior consapevolezza in loro stessi. Questa forza mentale ci deve permettere di affrontare la partita di domani mettendo sul terreno di gioco il meglio delle nostre potenzialità. Avere la rosa quasi al completo ci permetterà di affrontare il girone di ritorno in maniera diversa. Il rientro di Fares è sicuramente importante, mentre Bruno Zuculini dovrà essere valutato, anche se non ha nulla di grave. Cercherò di dare continuità ad una formazione, ma l’apporto di tutti coloro che scenderanno in campo sarà determinante. ​Caceres? Ognuno è stato professionista, non è questione di ringraziare. C'è stato un lavoro di staff, lui fino dal primo giorno ha avuto una grande professionalità e grande dedizione nel lavoro".