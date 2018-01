Fabio Pecchia, tecnico del Verona, parla a Rai Sport dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli: "Sono andato un po' oltre l'area tecnica ma senza offendere nessuno. Non mi era chiara una situazione e mi si è riaccesa la lampadina del gol che avevamo preso anche all'andata. L'abbiamo tenuta aperta ma dopo aver preso gol è diventata difficile. Ho visto e rivisto l'immagine di Koulibaly, c'è un ostacolo su Nicolas e un fallo su Caracciolo. Finita la partita però dobbiamo guardare avanti, con rammarico ma anche la consapevolezza e l'entusiasmo giusto per il girone di ritorno nel quale proveremo a centrare il nostro obiettivo. Io sono pro-VAR: aiuta nella gestione della gara, al di là del nostro episodio. Ogni terna la gestisce alla sua maniera, le cose però andranno sempre meglio: è un vantaggio per tutti e per il sistema".