Punto importante per il Verona, nella sfida con la Sampdoria. Ecco le parole dell'allenatore gialloblù, Fabio Pecchia, a Radio Verona: "Oggi grandissimo atteggiamento che ci ha premiati, mi è molto piaciuta la fase offensiva nel primo tempo, mi rimane negli occhi la prestazione e la crescita da parte di tutti. E’ un segnale importante, dobbiamo crescere, dare la giusta fiducia a un gruppo giovane che ha voglia di raggiungere l’obiettivo. La prestazione di oggi ci ha premiati per la voglia dal risultato. Dobbiamo andare con più convinzione in zona gol, in A si crea di meno, quindi serve più forza e determinazione, per vincere serve fare gol".