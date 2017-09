Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore del Verona Fabio Pecchia dichiara: “Fino al rigore abbiamo tenuto bene, poi una volta in svantaggio abbiamo mollato e sono ricomparsi i fantasmi del passato. Io sento la fiducia della società e ho fiducia in questi ragazzi: è vero che ora i numeri parlano chiaro, ma dobbiamo continuare a guardare avanti e lavorare per fare qualcosa di meglio. Io non sono preoccupato: sono tanti gli allenatori che vengono accostati alla mia panchina, sono solo concentrato sul migliorare questa squadra per approcciare meglio tutte le partite, come in alcune occasioni abbiamo fatto. Contro altri avversari, pur in svantaggio, abbiamo avuto la forza di aggredire gli avversari, mentre oggi non l’abbiamo fatto.”