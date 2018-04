Fabio Pecchia, allenatore del Verona, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta col Genoa: "Stasera i miei ragazzi hanno avuto grande spirito e grande voglia di fare risultato su un campo difficile. Non ci siamo riusciti, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Mancano quattro giornate, il distacco è ampio e il cammino si è complicato nelle ultime tre gare, dove abbiamo raccolto pochissimo. La matematica non ci condanna e abbiamo l'obbligo e il dovere morale di restare lì e di preparare al meglio le prossime sfide. Cosa è mancato in questa stagione? In alcuni momenti una maggiore esperienza avrebbe dato più continuità al nostro rendimento. Abbiamo peccato di ingenuità anche perché siamo un gruppo giovane. Poi nella parte delicata del campionato abbiamo perso il nostro miglior giocatore davanti e l'abbiamo pagato. Però non cerco alibi, gli infortuni capitano a tutte le squadre. Arrabbiato per l'esultanza di Bessa? Non mi ha infastidito, ora lui è un giocatore del Genoa, è un professionista e non c'è niente di strano. È voluto andare via dal Verona, è andato al Genoa e stasera ha trovato una rete importante. Pentiti della cessione di Pazzini a gennaio? È stata fatta questa scelta a gennaio, abbiamo deciso di puntare su Kean che stava facendo bene. Poi ha subito un infortunio di tre mesi che abbiamo pagato. Sono contento di aver puntato su Kean anche se è finita così. Il mio futuro? Non ci sto pensando, sto solo pensando alla prossima gara. Sono stati due anni importanti e intensi, ma penso ancora al presente. Non ho tempo per il futuro. Percentuale di salvezza? Faccio fatica a dirlo, la classifica è problematica. Io cerco di dare fiducia ai ragazzi, ma faccio fatica a dire un numero".