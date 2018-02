Ai microfoni di Mediaset Premium in occasione del prepartita della gara contro la Lazio, il tecnico del Verona Fabio Pecchia ha fatto le sue considerazioni: "Il nostro è un campionato un po' impegnativo. Dal punto di vista fisico la squadra è in buone condizioni, manca solo Ferrari, e affronterà la partita con il piglio giusto. Tutte le squadre che giocano per questo obiettivo devono gestire bene più le sconfitte che i buoni risultati. Noi ci siamo tenuti a galla nei momenti difficili, ci sono sei punti di distacco e ci permette di guardare l'obiettivo con il giusto ottimismo. Ai ragazzi dirò di avere fiducia nei propri mezzi: il nostro è un lavoro quotidiano, io ho sempre detto che la squadra deve mantenere l'entusiasmo e la fiducia malgrado le sconfitte. Chiaramente l'obiettivo è tenerlo bello presente e pensare gara per gara".