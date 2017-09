L'allenatore del Verona Fabio Pecchia ha parlato a Premium Sport dopo la batosta incassata dalla Fiorentina: "E’ stata una brutta prestazione, il risultato è pesante. La Fiorentina ha fatto una grande prestazione, noi abbiamo fatto troppo poco e mi prendo la responsabilità di questo match. Dispiace perché i tifosi volevano vedere un’altra partita e questa contestazione deve essere uno stimolo per fare diversamente. E’ stato un precampionato molto particolare ma ormai è alle spalle, il campionato è in corso, servono i punti perché la gente è esigente. Conosco tutti i mie giocatori e le loro potenzialità sono ben altre, dobbiamo lavorare e rimboccarci le maniche perché una prestazione così non si può più fare. Cosa vorrei cambiare di questo match? Vorrei avere la bacchetta magica per far sparire questo 0-5 perché è un risultato che può lasciare delle scorie in una squadra giovane come la nostra. Vorrei cancellare questo risultato e affrontare la settimana con il giusto entusiasmo. Noi dobbiamo cambiare atteggiamento che va al di là dei moduli in campo. Kean punito dalla Nazionale Under 19? Io lavoro con lui da una settimana e non ho riscontrato problemi, non so cosa sia successo in Nazionale. Può darci una grande mano, quello che si dice in giro conta fino a un certo punto":