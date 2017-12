Fabio Pecchia, tecnico del Verona, che ieri ha mandato ko il Milan, parla a Radio Anch'Io Lo Sport: "Loro sono entrati in campo col piglio di una grande, li ho visti in salute, hanno spinto molto. Noi quando siamo andati avanti abbiamo fatto subito gol. Non ho visto un Milan in difficoltà, anzi in crescita rispetto alla partita di Coppa Italia. Abbiamo affrontato una squadra forte, ha vinto la mia squadra che ha fatto una grande prestazione, soprattutto nei momenti clou. Il Milan nei primi 10 minuti ci ha messo alle corde con Suso che ci ha creato molti problemi, poi nei momenti in cui gli dovevamo fare male siamo stati chirurgici".