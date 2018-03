L'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Chievo: "Tutte e due le squadre hanno una situazione particolare. Il Chievo è da quindici anni in serie A, quindi affronta le gare diversamente. Noi dobbiamo pensare ai nostri di obiettivi. Questo è un campionato sempre aperto e ogni giornata è a sé, bisogna viverlo partita dopo partita perché la salvezza può arrivare anche sul finale".



Sulle condizioni di Valoti: "Non lo avremo domani, ma nel giro di poco tempo tornerà in gruppo. Oltre Valoti non avremo neanche Cerci, è tornato con noi ed è guarito. Ha grande entusiasmo ma non è ancora il momento giusto. Romulo? La sua mancanza si farà sentire, oggi ha deciso di dare una mano alla Primavera. Lui ha grandi doti e riesce a coprire tanti ruoli, per domani troveremo un’altra soluzione".



Su Aarons: "In questi giorni sta avendo più continuità e si sta adeguando al gruppo e alle sue dinamiche, per domani non so se ci sarà. Matos, invece, si è ambientato benissimo e credo proprio che domani sarà dei nostri".