Al termine della sfida tra Verona e Salernitana, il tecnico dei veneti Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di Otto Channel: ”Affrontavamo una squadra di grandi valori, una squadra molto esperta. Dovevamo essere bravi a gestire questa partita e ci siamo riusciti. Avevamo il compito di offrire una prestazione diversa per portare a casa il risultato con un pizzico di fortuna. C’è stata la giusta risposta sul campo, ma ora dobbiamo pensare alla partita col Benevento. Ora abbiamo bisogno di un ambiente positivo per arrivare fino in fondo, non vinceremo solo perché ci chiamiamo Hellas".