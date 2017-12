Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la pesante sconfitta esterna contro l'Udinese: "Non sono preoccupato, sono dispiaciuto, venivamo da diverse buone prestazioni. Riusciamo sempre a mettere in campo il giusto impegno, l'aspetto tecnico-tattico oggi è semplice da analizzare, non siamo stati in partita e l'Udinese ha vinto. Hanno avuto più energie, più forza e coraggio".