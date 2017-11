La redazione di Premium Sport ha realizzato un’intervista esclusiva all’allenatore dell’Hellas Verona Fabio Pecchia: “La società mi ha rinnovato la fiducia anche dopo la sconfitta col Cagliari? La classifica deve assolutamente migliorare. Abbiamo fatto una buona settimana in cui abbiamo lavorato bene. Fa piacere aver ricevuto al fiducia ma noi adesso dobbiamo fare punti. Il Bologna sta facendo un grandissimo campionato, la classifica per loro è bella, sono in quella posizione con merito. Ma noi dobbiamo affrontare tutti gli avversari con un piglio diverso rispetto a Cagliari. Kean e Ferrari indisponibili? Sono convinto che chi scenderà in campo nella prossima gara risponderà alla grande e farà una grandissima prestazione. L’Italia fuori dal Mondiale? Ci perdiamo tutti. Mi auguro che da questo momento buio riusciremo a ripartire per riprendere il giusto cammino. Dobbiamo guardare quello che hanno fatto le altre nazioni, come la Germania e la Spagna, che sono ripartite e hanno ricostruito e prendere spunto da loro. Noi abbiamo una nazionale giovane e con i giovani bisogna avere pazienza”.