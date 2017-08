Fabio Pecchia, allenatore del Verona, ha parlato a Rai Sport dopo lo 0-0 della sua squadra contro il Crotone: "Pazzini? Devo considerare una rosa, una squadra, e mi dispiace che si continui a parlare di lui. So che fa rumore questa scelta, ma devo pensare a tutti. La valutazione non è sul singolo. Sono convinto che abbiamo bisogno del miglior Pazzini per salvarci. Abbiamo lavorato alla grande con lui, conosco il suo valore, però in questo momento devo considerare tutta la rosa. Siamo partiti quasi in ritardo, stiamo cercando la condizione in corsa, per cui devo fare valutazioni più generali. Mercato? Alleno quelli che ho a disposizione. In avanti ho tre calciatori, non è pensabile fare un campionato così, ma questa sosta viene in un momento importante e ci permette di mettere minuti nelle gambe".