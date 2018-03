L'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Pecchia, intervistato dal sito ufficiale del club, ha presentato così la gara di domani col Benevento: "L'obiettivo di questo ritiro era quello di poterci allenare con le condizioni climatiche migliori per permetterci di preparare la sfida di domenica e siamo soddisfatti di come abbiamo lavorato. Benevento? Partita importante, come lo sono quelle che che andremo ad affrontare da qui alla fine. Loro stanno facendo buone cose, anche a Milano contro l'Inter hanno fatto una grande prestazione di qualità e personalità, noi dovremo affrontarli rispondendo colpo su colpo. Vigorito? Ci sarà uno stadio caldo, ma si gioca in campo, alla fine conterà quello che dirà il terreno di gioco. Le assenze di Valoti e Romulo? E' un peccato, Mattia veniva dalla grande prestazione contro il Torino e aveva molto entusiasmo, ma sono sicuro che chi scenderà in campo al posto loro avrà la stessa voglia di fare risultato e darà il massimo per la squadra".