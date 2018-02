Fabio Pecchia, allenatore del Verona, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: "Abbiamo sofferto molto nel primo tempo, come era pronosticabile, ma ci sono state situazioni in cui potevamo fare male alla Lazio e le abbiamo sfruttate male: dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Non siamo venuti qui pensando di essere già battuti: la Lazio stava attraversando un momento di crisi, ma oggi ha dimostrato di essere una grande squadra. Peccato perché nella ripresa l'inerzia del match era cambiato e paradossalmente abbiamo subìto gol nel momento di maggiore controllo da parte nostra. C'è un po' di dispiacere perché non siamo riusciti a far correre indietro i nostri avversari, ma in generale l'atteggiamento dei miei ragazzi mi è piaciuto: dobbiamo solo avere meno timidezza nell'approccio a partite di questo tipo. Salvezza lontana? Ci sono squadre che lottano per la Champions e sono lontane sette o otto punti: se sono considerate ancora in corsa per il loro obiettivo, allora lo siamo anche noi per il nostro. Io vedo una squadra che si allena bene, abbiamo tutte le carte in regola per salvarci. Calvano? È un giocatore di grandissime qualità fisiche e tecniche: giorno dopo giorno si sta guadagnando la stima mia e del gruppo. Ci darà un grande contributo".