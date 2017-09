Fabio Pecchia, tecnico del Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma: "La Roma è una squadra forte, a prescindere dal turnover. Solo insistendo sulla personalità potremo fare risultato. Il nostro obiettivo è la salvezza, in un cammino lungo che si concluderà solo dopo 38 giornate. Non dobbiamo perderlo di vista. Mi fido dei miei ragazzi, ne vedo il lavoro e l’impegno. La nostra condizione è in crescita, ora dobbiamo ragionare da squadra. Io sotto pressione? La pressione l’ho toccata con mano, per tutta la carriera. Non cerco il consenso, il mio unico obiettivo è salvare il Verona".