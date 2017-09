L'allenatore del Verona Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro la Lazio: "Siamo usciti malconci dalle gare contro Roma e Sampdoria e tanti giocatori non sono riusciti a smaltire contusioni e botte. Alla fine comunque scendiamo in campo in 11. Contro la Samp nel reparto difensivo mi mancavano 5 giocatori, ma abbiamo pareggiato. Sono sicuro che chiunque scenderà in campo domani farà una grandissima prestazione perchè noi siamo una squadra. E quando parlo di squadra intendo anche i giocatori che stanno in panchina. Le considerazioni finali su chi schierare, però, le faccio domani mattina perchè devo valutare come si sono ripresi i giocatori che hanno qualche piccolo acciacco.



Sul prossimo avversario: "La Lazio è una squadra che voi dite in emergenza. Io credo sia una squadra fisica con un allenatore che sta lavorando molto bene. Al di là di chi scenderà in campo tra i laziali, credo che incontreremo una formazione di livello. Io devo principalmente tenere conto della condizione dei miei giocatori. Vorrei rivedere l’atteggiamento della mia squadra, dovremo riuscire a mantenere quel tipo di livello visto contro la Samp, con la voglia di andare a cercare il gol e per fare punti, quindi, dobbiamo cercare di più la via del gol, continuare a recuperare palla, mantenere alta l’aggressività e fare la scelta giusta in attacco per arrivare a segnare".