Una notte da grande ex quella di sabato per Martin Caceres, ora al Verona, ma con un glorioso passato alla Juventus. In campo ha dato tutto e ha spesso segnato gol decisivi, fuori ha "lasciato il segno" in altri modi, ad esempio schiantandosi con la propria macchina fuori dalla fermata della metropolitana. In attesa di vestire la maglia della Lazio, possibilmente, a partire da gennaio, l'uruguayano ha vissuto sei mesi di limbo tra gli scaligeri. I bianconeri non possono dimenticarlo e, soprattutto, scordare i suoi gol pesantissimi, dal Napoli all'Inter, passando per il Milan in Coppa Italia. L'esuberanza fuori dal campo, insieme ad Arturo Vidal e Roberto Pereyra su tutti, come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, era compresa nel prezzo.