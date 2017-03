Dopo il pareggio contro il Pisa, il presidente del Verona, Marizio Setti, si è scagliato contro l'arbitraggio: "È un peccato per alcune situazioni, a prescindere dalle nostre prestazioni, che ognuno interpreta come vuole. Abbiamo fatto una partita di situazione, dopo il gol abbiamo gestito, poi abbiamo preso il pari e qui non c'è nulla da dire. Mannini andava espulso per doppia ammonizione, ho visto un rigore negato su Zaccagni. Purtroppo quando gli arbitri vengono a Verona hanno un atteggiamento dove manca personalità, un atteggiamento cazzuto. Andiamo avanti, anche se c'è amarezza per questi episodi. Dominiamo le partite, ma in questi periodo non ci gira bene. In ogni caso non credo alla sfortuna o alla fortuna, abbiamo le nostre responsabilità. Le cose funzionano bene, dobbiamo solo insistere".