Maurizio Setti, presidente del Verona, parla della seconda parte di stagione che attende i gialloblù: "Il nostro obiettivo, da qui alla fine, deve essere quello di andare a lottare in ogni gara, su ogni campo, e di essere positivi. Restano molte partite da giocare, la zona salvezza è vicina: se lottiamo tutti insieme possiamo farcela. Mercato? Stiamo portando avanti ciò che avevamo intenzione di fare, valuteremo da qui alla fine tutte le varie opzioni in entrata e in uscita, essendoci anche la lista della Lega da rispettare. La nostra, secondo me, è una squadra che con la mentalità giusta e l'aiuto dei suoi tifosi può dare tanto, lo abbiamo dimostrato in quasi tutte le ultime partite, siamo positivi anche perché la salvezza resta vicina. Mi sono sempre impegnato perché ogni ricavo dell'Hellas Verona resti all'interno del Verona stesso, dobbiamo essere positivi perché la società è a posto, il gruppo di lavoro è buono, il mister ha qualità importanti. La squadra è abbastanza giovane, può essere aiutata dal calore di un pubblico importante come il nostro, che sarà fondamentale avere al nostro fianco da qui al termine della stagione".