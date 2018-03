Brutte notizie per il Verona che non recupera ancora Cerci e Valoti e perde per infortunio anche Marcel Buchel che si ferma per un problema al ginocchio.



Ecco il report dell'allenamento odierno:

Fabio Pecchia, ha cominciato l'allenamento con un riscaldamento tecnico, passando successivamente ad una serie di esercitazioni tattiche. In seguito il gruppo ha svolto una fase di lavoro atletico, prima di concludere la seduta con una partitella a campo ridotto.

Differenziato per Alessio Cerci e Mattia Valoti, lavoro differenziato programmato per Jagos Vukovic. Si è fermato poco prima del termine della seduta Marcel Buchel, a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro, che sarà valutato nei prossimi giorni.