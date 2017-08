Il Sassuolo si muove sul mercato degli attaccanti. In uscita Iemmello al Benevento e Matri al Parma, in entrata duelli col Cagliari (sulle tracce di Djordjevic della Lazio e Carrillo del Monaco) per Pavoletti del Napoli e Pazzini dell'Hellas Verona. Che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si cautela chiedendo Mitrovic al Newcastle dopo il no del Tottenham per N'Koudou.