La Spal, che ha preso Vitale dalla Juve in prestito, può accogliere Della Giovanna (Inter, era alla Ternana). In attacco malumore Paloschi (idea Verona se parte Pazzini).



Il Chievo ha definito l’affare Stepinski dal Nantes. Peluso (Sassuolo) è a un passo (avrà un triennale), per la difesa duello con la Samp per Tonelli (Napoli, arriverebbe in prestito secco in Veneto). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piace anche Valjent (Ternana).