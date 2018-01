Non ci saranno Giampaolo Pazzini e Bruno Zuculini nel Verona che affronterà la seconda parte del ritiro, dopo la sconfitta per 0-3 di domenica scorsa col Crotone, a Coverciano. I due giocatori, infatti, non figurano nell'elenco dei convocati diffuso dal club gialloblù e si uniscono a Cerci e Bessa, esclusi anche per la prima parte svolta a Imola. I loro addii al Verona sono sempre più vicini.



I CONVOCATI - Nicolas, Romulo, Laner, Verde, Fossati, Kean, Caracciolo, Zuculini F., Silvestri, Lee, Calvano, Boldor, Vukovic, Valoti, Ferrari, Matos, Bearzotti, Coppola, Souprayen, Petkovic, Heurtaux, Buchel, Fares, Felicioli.