Bollettino medico diramato dal Verona sulle condizioni di Caceres e Romulo.



L'Hellas Verona FC comunica che i calciatori Martin Caceres e Romulo, in seguito agli infortuni subiti in occasione della sfida contro il Torino, hanno riportato quanto segue: trauma alla spalla sinistra per Caceres, che sarà valutato direttamente dallo staff medico dell'Uruguay. Romulo, invece, è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato un trauma contusivo alla spalla destra: i tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico.