Mattia Valoti, centrocampista del Verona, parla a L'Arena in vista del derby contro il Chievo: "Siamo ben allenati e pronti ad affrontare una diretta concorrente, questo ci deve spingere a pareggiare il conto dell’andata. In quel derby sbagliammo qualcosina e ci costò caro. Non avremmo, a mio giudizio, meritato la sconfitta. Domani sera abbiamo la possibilità di saldare il conto e i nostri tifosi saranno in grado, come sempre, di spingerci dalla curva".