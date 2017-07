Come annunciato nei giorni scorsi, Martin Caceres è tornato in Italia ed ora sto svolgendo le visite mediche per l’Hellas Verona. Il giocatore ripartirà quindi dal Verona, con il placet della Lazio che per il momento non procede al tesseramento di extracomunitari. Il club biancoceleste valuterà eventualmente nelle prossime sessioni l’opportunità di ricorrere a Caceres. Terminate le visite mediche il giocatore si legherà alla società di Setti con un contratto che potrebbe prevedere una base fissa e una variabile in base a presenze e rendimento.