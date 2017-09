"Lo sappiamo tutti che l'Hellas può fare di meglio, la squadra si sta conoscendo e sta lavorando molto per arrivare a essere il Verona che tutti vogliamo. Quel momento arriverà ma la strada è lunga, alla fine raccoglieremo i frutti. Quello del Verona è un progetto importante, abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di tempo. I risultati arriveranno, ne sono sicuro. Il 5-0 con la Fiorentina è un risultato troppo duro, ma ci può insegnare a stare compatti e ad avere fiducia in noi stessi". Lo ha detto il centrocampista argentino del Verona, Franco Zuculini, partecipando a Villa Fantelli alla posa della prima pietra della nuova casa di Abeo (Associazione bambino emopatico oncologico) a cui ha contributo anche la società gialloblù.



"Il mio momento? Non vedo l'ora di tornare in campo, mi manca ancora poco, poi tornerò in gruppo. Mi sento bene, adesso devo lavorare su di me per scacciare qualche paura, ma è normale averne dopo un infortunio. Sono molto carico e voglio fare parte di questa squadra: vado spesso a trovare i miei compagni e mi trasmettono tanta energia, voglio crescere come calciatore e come professionista insieme a loro".

"Gruppo e lavoro. Non servono miracoli, dobbiamo stare insieme e lavorare tanto, cercando di convertire i timori di questo inizio di campionato in forza ed energia positiva. E' ancora tutto in divenire e sono sicuro che ce la faremo. Alla nostra gente chiedo di avere pazienza, diventeremo più forti, di questo sono certo. Possiamo imparare molto anche dai bambini di Abeo, che hanno una voglia di vivere incredibile".