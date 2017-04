Il futuro di Marco Verratti resta un rebus difficile da decifrare. Il centrocampista italiano è arrivato a 24 anni ad un vero e proprio bivio nella sua comunque giovane carriera e dovrà decidere nel corso dell'estate se terminare la propria esperienza al Paris Saint Germain.



TANTA CONCORRENZA PER LUI - Il Nazionale italiano ha un folta schiera di ammiratori e su di lui, in caso di addio al PSG, hanno messo gli occhi i più importanti club europei. Il Barcellona vorrebbe fare di lui l'erede di Iniesta, il Real Madrid lo segue ormai da oltre due anni, Ancelotti lo vorrebbe al Bayern Monaco per rifondare un centrocampo che perderà Xabi Alonso e infine la Juventus che Verratti l'avrebbe voluto già nel 2012 quando approdò in Francia dal Pescara.



L'AGENTE 'VEDRA' LA JUVENTUS - Dopo essere stato presente al Camp Nou per assistere sia alla remuntada del Barcellona sul Paris Saint Germain che alla mancata impresa contro la Juventus ed aver parlato anche se informalmente con il club catalano, l'agente di Marco Verratti, Donato di Campli ha annunciato che assisterà dal vivo anche al confronto fra la Juventus e il Monaco valido per le semifinali di Champions League. Un'occasione d'oro per allacciare nuovamente i contatti con la dirigenza bianconera con la quale a gennaio ha già chiuso il colpo Orsolini.



COSTA TANTO - Marotta ha confermato nei giorni scorsi: "In pochi possono vestire la maglia della Juventus, dobbiamo ragionare su come rinforzare questa squadra". Verratti è sicuramente uno di questo, il problema però rimane la valutazione economica del regista italiano. Il PSG non ha bisogno di cedere e con un contratto in scadenza 30 giugno 2021 ha il coltello dalla parte del manico. Almeno 80 milioni è la base di partenza per Verratti a cui va aggiunto anche uno stipendio da oltre 7 milioni di euro già chiesto dal pescarese per almeno 5 anni. Cifre importantissime che si avvicinano a quelle spese la scorsa estate per Gonzalo Higuain. Sarà Verratti il super-colpo della Juve per il 2017/18?