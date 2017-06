Marco Verratti ormai ha deciso, vuole andare al Barcellona. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, il giocatore ex Pescara ha scritto un messaggio alla dirigenza del PSG: "Non torno a Parigi". Questo quello che ha comunicato alla dirigenza parigina dalle sue vacanze a Ibiza. Ovviamente ai vertifici del club francese questa uscita non ha fatto piacere e continua a fare muro circa la sua cessione, considerandolo incedibile. Il Barcello vuole Verratti e Verratti vuole il Barcellona. Il PSG dovrà decidere il da farsi, se cederlo o fare di tutto per convincerlo a rimanere.