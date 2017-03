Marco Verratti ha dichiarato alla stampa francese di non pensare a un trasferimento dal PSG in estate. Il regista ex Pescara dovrebbe rimanere nella capitale francese. Obiettivo quasi dichiarato di Juve e Inter, i bianconeri stanno già iniziando a guardarsi intorno a caccia di possibili alternative. Come riporta ilbianconero.com sul taccuni di Marotta e Paratici ci sono (oltre a Tolisso) anche Can, Goretzka e Dahoud.