Era il 2012 quando decise di trasferirsi a Parigi per vestire la maglia del Paris Saint-Germain, con Leonardo che prelevò dopo un anno straordinario a Pescara sotto gli ordini di Zeman. Sono passati 5 anni, e Marco Verratti ha deciso di dire addio al PSG: troppa la voglia di competere per la Champions, di uscire dall'ombra della Tour-Eiffel e della Ligue 1 per affrontare un campionato più competitivo. Inoltre, qualcosa si è rotto con media locali e tifoseria dopo la sconfitta del Camp Nou in Champions League. E proprio il Barcellona preme, si muove e ci prova, ma nella testa del Gufetto di Manoppello c'è, anche, la Juventus.



VOGLIA DI JUVE - Come appreso da calciomercato.com, è lotta a due per il classe '92 azzurro. Il Barcellona si è mosso fino a Parigi, con tre emissari, per convincere il giocatore a vestire la maglia blaugrana; maglia, e meta, gradita, certo, ma Verratti pensa anche alla Juventus. Il regista ex Pescara ha la Champions come ossessione e l'Italia nel cuore: la società bianconera può essere il cavallo giusto per arrivare fino in fondo e mettere insieme le due cose. Tanto che ha messo il Barça (ripetiamo, meta gradita comunque al giocatore) in stand by, in attesa di una mossa della coppia Marotta-Paratici.



STRATEGIA BIANCONERA - Ci sono due problemi, però. Il primo: i rapporti tra Juve e PSG non sono dei migliori, dal caso Coman in poi, infatti, il club parigino non ha avuto più contatti con la società bianconera. Dal canto loro, a Torino, sono pronti a fare un'offerta importante, andando anche oltre al budget stanziato per il mercato: una cifra tra i 70 e gli 80 milioni per accontentare Al-Khelaifi, puntando sulla voglia di vestire bianconero del ragazzo (che non vuole fare torti al PSG, club che ha creduto in lui sin dal principio). L'arrivo di Verratti non cambierebbe le strategia, con Marotta pronto a prendere anche un altro centrocampista. C'è il secondo problema: il pericolo asta. La Juventus difficilmente non si spingerà oltre gli 80 milioni, con il Barcellona, invece, che è pronto a tutto. La Juve ci prova, i blaugrana anche. E Verratti aspetta le mosse della Vecchia Signora.



