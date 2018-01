La Juve si toglie di dosso le scorie dell'impegno in Coppa Italia, mentre il Cagliari si prepara già alla sfida di sabato sera, in scena alla Sardegna Arena. In gruppo per l'allenamento è rientrato Nicolò Barella e sarà della partita, ma Diego Lopez ha ancora diversi dubbi. Cragno il primo, al rientro dopo un fastidio muscolare, poi Van der Wiel e Farias.



Per i bianconeri out Marchisio e Sturaro, che verranno valutati domani. Verso il recuper De Sciglio.