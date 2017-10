Questa sera Inter e Milan si affronteranno a San Siro nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A.



Negli ultimi 12 derby giocati in Serie A come squadra ospitante, l’Inter ha perso solo in un’occasione (8V, 3N): in particolare i nerazzurri hanno alternato un successo a un pareggio nelle ultime sei sfide.



L’Inter ha segnato in 30 delle ultime 31 partite casalinghe in campionato: 21 vittorie per i nerazzurri nel parziale (4N, 6P).