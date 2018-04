Mancano poco più di 5 ore al big match della 35esima giornata di, al derby d'Italia più importante degli ultimi anni che metterà in palio 3 punti fondamentali sia perpadrona di casa che per latus. Alle 20.45 a San Siro i nerazzurri disono chiamati a vincere per tenere aperta la rincorsa ad un piazzamento Champions League. I bianconeri di, invece, sono costretti a vincere per cercare di evitare il sorpasso del Napoli nella lotta scudetto. Statistiche, curiosità, dichiarazioni,vi accompagnerà LIVE alla gara.(4-2-3-1): Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Vecino, Candreva, Rafinha, Perisic, Icardi. All.: Spalletti.

Juventus (4-3-3): Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All.: Allegri.





PRECEDENTI - L’Inter ha sconfitto la Juventus solo una volta negli ultimi 10 precedenti in Serie A: cinque vittorie bianconere e quattro pareggi nel parziale. La Juventus, però, ha perso nelle ultime due trasferte in ordine di tempo a San Siro contro l’Inter: 3-0 in Coppa Italia, 2-1 in campionato.



CHE RECORD PER ICARDI - Mauro Icardi ha segnato sette gol in 10 partite di Serie A contro la Juventus, tre nelle quattro presenze di campionato al Meazza.





DYBALA IN CALO - Nelle ultime due presenze in campionato, pur giocando 133 minuti, Paulo Dybala non ha effettuato alcun tiro e ha toccato solo quattro volte il pallone nell’area avversaria.





L'INTER E IL GOL - L’Inter non ha trovato il gol in cinque delle ultime sette sfide contro la Juventus, considerando tutte le competizioni: nelle altre due partite ha vinto. L’Inter non perde in casa in campionato da dicembre contro l’Udinese: da allora quattro pareggi e quattro vittorie, arrivate tutte nelle ultime cinque partite interne. Nerazzurri che in casa non hanno subito gol nelle ultime quattro giornate: non rimangono cinque gare interne di fila senza gol subiti in campionato da aprile 2010.





LA JUVE E IL GOL - La Juventus non rimane tre gare di fila senza vincere in Serie A da maggio 2017 e due gare di fila senza segnare da novembre 2012. Tre delle ultime cinque reti subite dalla Juventus in Serie A sono arrivate da corner; salgono così a 10 i gol concessi su palla inattiva dalla Juventus su 20 totali incassati: il 50%, percentuale record in questo campionato.