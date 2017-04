Oggi alle 12.30 andrà in scena un derby Inter-Milan unico nella storia. Mai la stracittadina di Milano è stata giocata in questo orario.



SUSO CONTRO CANDREVA - Il derby è una partita particolare per i due esterni d'attacco Suso e Antonio Candreva. L’unica doppietta segnata dalla punta spagnola con la maglia del Milan è arrivata infatti proprio nel derby di andata finito per 2-2. In quella gara l'attaccante italiano dell'Inter segnò il suo primo gol in campionato con la maglia nerazzurra.