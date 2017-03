L’Albania non conta nemmeno 3 milioni di abitanti, ma in proporzione sono tanti i calciatori che sono sbarcati in Italia negli ultimi anni. In vista della partita tra Italia e Albania in programma venerdì 24 marzo a Palermo, gli azzurri in campo vedranno molti volti che parlano italiano. Basti pensare che il ct dell’Albania, Gianni De Biasi ha convocato ben 6 giocatori che militano tra Serie A e Serie B. Si tratta rispettivamente di: Thoma Strakosha (Lazio), Migjen Basha (Bari), Elseid Hysaj (Napoli), Arlind Ajeti (Torino), Ledian Memushaj(Pescara) e Frederic Veseli (Empoli). In realtà il numero salirà a 7, con l’arrivo del portiere Etrit Berisha dell’Atalanta per l’amichevole contro la Bosnia Erzegovina. Proprio tra i convocati “italiani” di De Biasi ci sono i nomi più interessati, in termini di mercato e prospettiva.



​STRAKOSHA - La sorpresa tra i convocati è data dal più giovane in rosa, Thoma Strakosha, portiere della Lazio. Classe 1995, si è conquistato sotto la guida di Simone Inzaghi la meritata fiducia, divenendo titolare inamovibile. Con lui i biancocelesti hanno raggiunto una maggiore sicurezza difensiva, e nelle ultime 7 presenze per ben 4 volte la porta è rimasta inviolata, subendo solo 3 gol. Venerdì potrebbe addirittura già esordire tra i pali alla prima convocazione in Nazionale. Figlio d’arte, proprio guardando il padre Fotaq Strakosha (73 presenze con la maglia dell’Albania) si è avvicinato al calcio prendendolo ad esempio. La maturità mostrata in campo rendono Thoma uno dei giovani più interessanti della Serie A.



​HYSAJ - Veste invece la maglia del Napoli un altro giovane, questa volta classe 1994. Si sta parlando del difensore Elseid Hysaj, che con i partenopei ha collezionato 35 presenze in questa stagione, tra Campionato, Champions e Coppa Italia. Il suo futuro potrebbe però essere lontano dal club di De Laurentis. Il procuratore del terzino aveva dichiarato a Radio Crc: “Hysaj è un calciatore di prospettiva, può ancora crescere e migliorare. Non escludo che chiuda la stagione alla grande, poi in estate può succedere di tutto". Le sue ottime prestazioni non possono che alimentare l’interesse di grandi squadre nei suoi confronti, e la giovane età, unitamente alla qualità che sta mostrando in campo, ne fanno un giocatore di prospettiva, con alti margini di crescita.



​VESELI - Occhi puntati anche su Frederic Veseli, difensore 24enne dell’Empoli, maglia con la quale ha anche segnato 2 reti in 17 presenze. È uno dei gioielli della squadra Toscana, capace di giocare sia da centrale che da esterno. Le attenzioni su di lui non mancano e, altra nota importante, Veseli non ha ancora rinnovato il contratto, che scade nel 2018. Anche il Napoli sembrerebbe interessato, e con l’Empoli fa spesso affari, come nel caso dell’altro albanese Hysaj. Sorte diversa invece per un altro giovane albanese per il quale si immaginava una stagione ben diversa, ovvero Arlind Ajeti, difensore del Torino. L’ex Frosinone e classe 1993 non si è integrato al meglio e non sta convincendo, così quest’estate i granata molto probabilmente lo metteranno sul mercato.