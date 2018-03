Non è vero ma ci credo. Avranno pensato questo i pochi “temerari” che hanno puntato su un’altra serata no della Juventus, impegnata sabato sera in casa contro il Milan. Probabilmente spinti da quanto accaduto a Ferrara con la Spal, ma anche dalle recenti prestazioni dei rossoneri, risollevati dalla cura Gattuso e arrivati alla quinta vittoria di fila in campionato. Secondo i dati Microgame il 4% delle scommesse «1X2» su Juve-Milan è finito sui rossoneri, dati a 6,00 per il primo blitz in assoluto allo Stadium. Identica la percentuale riscontrata sul pareggio, che scende fino a 3,60, mentre la grandissima maggioranza delle puntate (il 92%) è finita sulla Juve, che ha battuto il Milan negli ultimi tre scontri diretti ed è piazzata a 1,65. In pratica - riferisce l'agenzia specializzata Agipronews - circa una giocata su dieci prevede che i bianconeri rallenteranno ancora nella corsa scudetto.