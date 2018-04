Tra pochi minuti alle 14.30 è programmato il via della vendita degli eventuali tagliandi rimasti disponibili per la gara Juventus-Napoli di domenica sera. Si tratta di quei biglietti - ma non vi è certezza della loro disponibilità - che potrebbero essere rimessi in circolo dagli abbonati che rinunciano per l'occasione al loro posto. Possono provare ad acquistarli solo i titolari della tessera del tifoso della Juventu s , attraverso i consueti canali Listicket. Il dettaglio sul sito ufficiale Juventus.com.